Dpto. Colón: Grave denuncia por violencia laboral y de género en la Escuela Técnica Nº 6

Un informe interdisciplinario detectó situaciones de maltrato psicológico y simbólico sostenido en el tiempo dentro de la institución. La causa derivó en medidas judiciales, cambios laborales y restricciones de acercamiento.

Un informe elaborado por un equipo técnico interdisciplinario en el marco de una causa judicial por violencia laboral reveló la existencia de prácticas sistemáticas de maltrato en la Escuela de Educación Técnica Nº 6 de San José. La evaluación concluyó que se trata de una situación de violencia psicológica y simbólica de carácter crónico dentro del ámbito laboral.El conflicto involucra a dos integrantes de la institución: una asesora pedagógica (mujer) y un regente (varón), quien forma parte del equipo directivo y ocupa el segundo lugar en la jerarquía escolar. La denuncia apunta a situaciones de maltrato laboral, hostigamiento y violencia de género en el marco de una relación laboral vertical.

Según el informe, los episodios incluyen gritos, exigencias fuera de las funciones, reclamos indebidos y limitaciones en el acceso a herramientas institucionales. Estas situaciones habrían generado un fuerte impacto en la salud de la trabajadora, quien debió tomar licencia y posteriormente optó por cambiarse de establecimiento educativo.

En el marco de la causa, se dispusieron medidas judiciales: el directivo denunciado fue derivado a tratamiento psicológico y tiene prohibido acercarse a la docente, sobre quien rige una restricción vigente. Además, se mantienen medidas cautelares de protección para evitar nuevos episodios.

Por su parte, el hombre negó los hechos y atribuyó el conflicto a cuestiones laborales y personales. No obstante, el informe advierte una tendencia a minimizar la situación y a responsabilizar a la denunciante.

Los profesionales señalaron que el caso no es aislado. Existen antecedentes de otras situaciones de violencia dentro de la institución que incluso han sido judicializadas, lo que permite inferir un problema más amplio dentro del ámbito escolar.

En paralelo, surgen cuestionamientos hacia las autoridades de la escuela y del sistema educativo por la falta de medidas efectivas ante este tipo de situaciones. Según pudo saber este medio, no sería la primera vez que se registran denuncias dentro del establecimiento: tiempo atrás, dos docentes fueron denunciados por presuntos hechos de acoso y, pese a ello, este año habrían retomado sus funciones en la misma institución.

Este contexto alimenta la preocupación en la comunidad educativa, donde se plantea la necesidad de intervenciones más firmes por parte de los organismos responsables, tanto a nivel institucional como del Consejo General de Educación, para garantizar entornos laborales y educativos libres de violencia.

Entre las recomendaciones, se planteó la necesidad de implementar acciones institucionales urgentes para abordar la problemática, incluyendo capacitaciones en violencia laboral y de género, con el objetivo de transformar la cultura organizacional.

El caso vuelve a poner en discusión la violencia en los entornos de trabajo, especialmente en el ámbito educativo, donde las relaciones jerárquicas y la falta de intervención oportuna pueden profundizar conflictos y afectar gravemente a las personas involucradas.

Crédito: Infopalmares