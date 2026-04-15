Accidente en Ruta 12: una moto chocó contra un camión y hay dos heridos

El accidente ocurrió cerca del acceso a Estación Camps y dejó a los ocupantes del motovehículo con lesiones. Fueron asistidos en el lugar y trasladados para una mejor evaluación médica mientras se investigan las causas.
Un accidente de tránsito se registró en la noche del martes sobre Ruta 12, a pocos metros del acceso a la localidad de Estación Camps, y dejó como saldo dos personas heridas que debieron ser asistidas por personal de emergencia.
El siniestro se produjo alrededor de las 21, cuando una motocicleta en la que se desplazaban dos personas colisionó con un camión de carga que circulaba en la misma dirección. Las circunstancias en las que ocurrió el impacto son materia de investigación.
De acuerdo a los primeros datos conocidos, el rodado de menor porte habría perdido estabilidad en plena circulación y terminó impactando contra uno de los laterales del vehículo de mayor tamaño.
Intervención en el lugar del hecho
Tras el choque en Ruta 12, ambos vehículos quedaron detenidos a un costado de la calzada. Si bien la situación generó preocupación en la zona, el tránsito no debió ser interrumpido, aunque se realizaron controles para garantizar la seguridad de quienes circulaban.
Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, bomberos voluntarios y una ambulancia, que trabajaron de manera coordinada para asistir a los involucrados y ordenar la situación. (Elonce)