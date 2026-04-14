Ciclogénesis afectará el Litoral: extienden alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias

Entre Ríos está bajo un aviso de alerta amarilla por tormentas que tiene vigencia para la tarde y noche de este martes y que se extenderá hasta el miércoles en toda la provincia. La ciclogénesis en desarrollo, tendrá su mayor impacto sobre el Litoral.
Las tormentas ganarán protagonismo este martes en el norte argentino, en el marco de una ciclogénesis en desarrollo, que tendrá su mayor impacto sobre el Litoral. Varias provincias permanecen bajo alerta (amarillo e incluso naranja), y todo conduce a un aumento de nubosidad progresivo que comenzará a ser más evidente a partir de la tarde.
Hacia la noche, la atmósfera comenzará a inestabilizarse, con las primeras lloviznas o lluvias débiles y aisladas. El mal tiempo sigue en agenda para el miércoles, advirtieron los especialistas de Meteored.
Esta probabilidad de lluvias se mantendrá relativamente alta a lo largo de todo el miércoles, aunque eso no quita que haya algunas breves mejoras temporarias. Para la jornada del miércoles, se mantiene la alta probabilidad de tormentas en el norte del país y el Litoral.
Alerta por tormentas para Entre Ríos
Entre Ríos está bajo un aviso de alerta amarilla por tormentas que tiene vigencia para la tarde y noche de este martes y que se extenderá hasta el miércoles en toda la provincia. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, los departamentos afectados son Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Victoria, Gualeguay, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
El aviso de alerta en estas zonas, señala que “se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales, podrían alcanzar niveles localmente fuertes”.
El organismo nacional sostiene que “las precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h e incluso la ocasional caída de granizo. En cuanto a los acumulados, se prevén entre 30 y 80 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en sectores puntuales”.
El Servicio Meteorológico Nacional sostiene que el panorama no mejorará de inmediato. La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos también se extenderá hasta la tarde del miércoles, según la actualización del SMN.
De esta manera, la alerta amarilla por tormentas abarcará a toda la provincia, durante la jornada del miércoles, pudo confirmar Elonce.
Provincias con alerta por tormentas
Además, de Entre Ríos, el aviso de alerta por tormentas, incluye, a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
En tanto, zonas de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco, están incluidas en un aviso de alerta naranja por la probabilidad de tormentas severas para la tarde y noche de este martes.
Zonas con alerta naranja por tormentas severas
En algunas zonas de siete provincias, que están con alerta naranja, se esperan “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, anticipó el SMN. Elonce