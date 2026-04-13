Colón: Mujer fue encontrada sin vida e investigan el hecho

Durante la tarde de este lunes, se dio inicio a actuaciones de oficio para establecer formas y circunstancias de deceso, luego de que fuera localizada sin vida una mujer de 76 años en su domicilio particular.

Según se confirmó a Génesis24, el hallazgo se produjo tras un aviso vecinal que alertaba sobre la prolongada ausencia de la moradora en su rutina habitual, lo que motivó el inmediato despliegue policial hacia la propiedad ubicada sobre la calle Paysandú al 900, en su intersección con calle Pellenc.

Ante la falta de respuestas desde el interior del inmueble, los efectivos policiales procedieron a realizar una inspección a través de una ventana lateral, logrando divisar el cuerpo de la mujer en la propiedad.

Una vez confirmada la situación, se puso en conocimiento de lo acontecido a la Fiscal en Turno, la Dra. Noelia Batto, quien tomó la dirección de la causa y coordinó el protocolo de actuación correspondiente para este tipo de sucesos, con la intervención de la División Policía Científica, el Médico Policial y Sección Judiciales.

Cabe destacar que, según los relevamientos preliminares efectuados en la escena, no se habrían detectado indicios o signos de violencia que permitan presumir una causal ajena a una muerte natural. No obstante, y en cumplimiento de los pasos procesales de rigor, se dispuso el traslado del cuerpo hacia las instalaciones de la empresa Orbe.

En dicho lugar será examinado por el Médico de Tribunales, cuyo dictamen forense resultará la pieza clave para determinar fehacientemente la etiología del deceso y confirmar las presunciones iniciales.

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