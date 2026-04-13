Concepción del Uruguay: Recuperan bicicleta denunciada como robada en las últimas horas

Personal del Comando Radioeléctrico logró localizar y restituir una bicicleta de alta gama que había sido denunciada como sustraída en las últimas horas.

Según se confirmó a Génesis24, la intervención policial se inició tras la denuncia radicada por un ciudadano de 29 años, quien informó la sustracción de su bicicleta marca OXEA, rodado 29, de colores azul y negro.

A partir de los datos aportados por el damnificado, los efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico iniciaron una rápida tarea investigativa y de rastrillaje. Gracias al conocimiento de la zona y a la recolección de indicios, los uniformados lograron dar con el paradero del vehículo.

Al informar los resultados a la Fiscalía en turno, se dispusieron las diligencias legales de rigor. El propietario fue citado para el correspondiente reconocimiento, donde confirmó que se trataba de su bicicleta.

Finalmente, y bajo las directivas judiciales, el rodado fue entregado formalmente a su dueño, cerrando así un operativo exitoso sin que se registraran detenciones al momento del hallazgo, aunque se continúa con la identificación de los posibles autores del hecho.

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