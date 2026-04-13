Concepción del Uruguay: Se entregó joven que se profugó tras violento episodio donde terminó detenida su madre

En relación al incidente ocurrido ayer en la zona de «El Curro» llegó hoy a su fin. el joven de 25 años de edad, que se había fugado esposado tras un enfrentamiento con la policía en el que también terminó detenida su madre, se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Según se confirmó a Génesis24, Minutos antes del mediodía de este lunes, el sujeto se hizo presente en la Mesa de Entrada de la Fiscalía, acompañado por una tía. El joven, tras su huida del domingo a la madrugada, fue recibido por personal de Tribunales y escoltado por un funcionario policial hacia la Jefatura Departamental.

En el procedimiento se recupero del equipo policial. Al momento de entregarse, estetodavía tenía en su poder el juego de esposas con las que había sido inmovilizado originalmente en su domicilio. Los elementos fueron formalmente secuestrados por orden judicial, constatándose que las mismas presentaban daños, producto del esfuerzo del joven por quitárselas durante su tiempo en la clandestinidad.

La Fiscal Auxiliar, Dra. Lara Plescia, dispuso que el ciudadano fuera evaluado por la médica policial en turno, Dra. Marina Bofelli, y que se diera intervención a Policía Científica para las pericias correspondientes sobre el material secuestrado.

Finalmente, a las 12:05 horas, se materializó el mandamiento de detención emitido por el Juzgado de Garantías. Tras ser notificado de sus derechos, fue trasladado y alojado en la Seccion Alcaidía de la Comisaría Primera, donde ahora permanece detenido, sumándose así a la situación procesal de su madre, quien ya se encontraba bajo custodia por Resistencia a la Autoridad.

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