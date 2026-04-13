Analizan posibles responsabilidades administrativas del intendente de Colón por su viaje a Brasil

El Tribunal de Cuentas de la provincia investiga si hubo responsabilidades administrativas por parte del intendente de Colón, José Luis Walser, por el viaje que realizó a Brasil y fue noticia por el grave accidente que protagonizó en suelo brasilero.
Se inició una investigación sobre las responsabilidades administrativas que tendría el Intendente de Colón, José Luis Walser, por haber utilizado un auto oficial para vacacionar en Brasil junto a su familia. Según se indicó, el organismo de control ya envió pedidos de informes al municipio de Colón y al Concejo Deliberante local.
El Tribunal de Cuentas de la provincia, según se deslizó, tomó las propias palabras de Walser para comenzar a estudiar el posible uso irregular de bienes públicos de parte de él, y tal vez de su esposa, Gimena Bordet, funcionaria de la gestión walserista.
Conferencia
El 13 de enero, Walser brindó una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante, en la que confirmó que el viaje lo había hecho en un auto oficial, junto a su familia (mujer e hijas/os), y que, además, era en parte para vacacionar, según precisó el portal Babel Digital.
El accidente ocurrió el 9 de diciembre en Brasil. En el auto viajaba Gimena Bordet, su esposa, aunque también su Secretaria Privada. Walser había dado a entender que Bordet se encontraba como familiar y no como funcionaria.
Investigación
Aquello será lo que se abocará a investigar el tribunal, que deberá determinar si hay cargas horarias para la función; o si Bordet como Walser, ese 9 de diciembre, actuaban como funcionarios públicos de Colón, en uso de un automóvil de la comuna, en un viaje de vacaciones al país carioca.
La fiscalía del tribunal, en este marco, envió oficios con pedidos de informaciones a la municipalidad colonense y al Concejo Deliberante. Otro de los puntos que busca determinar es puntualizar si el accidente ocasionó pérdida patrimonial al municipio, ya que el seguro (Iapser) no cubriría la destrucción del vehículo porque no participaron terceros.
En este contexto, requirió al municipio que le envíe información y documentación relevante, entre la que se incluye: la titularidad del vehículo involucrado; las actuaciones administrativas que respaldaron el viaje oficial; la existencia de viáticos percibidos por el Intendente o su cónyuge; el detalle de los daños ocasionados y su eventual costo de reparación; y la póliza de seguro vigente al momento del hecho, junto con la correspondiente denuncia del siniestro.
Las medidas buscan reunir los elementos necesarios para evaluar la legalidad de los hechos descritos, el correcto uso de los recursos públicos y la eventual existencia de perjuicio fiscal. Lo investigado, posiblemente, lo envíen a la justicia penal.
APF