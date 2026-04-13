Legisladores del PJ le piden una reunión a Frigerio por la planta de metanol en Paysandú

Un grupo de legisladores nacionales y provinciales solicitó una audiencia al gobernador de Entre Ríos para informarlo sobre avances en la causa que tramita en la Justicia Federal por el proyecto industrial en Uruguay.
Este lunes, el senador nacional Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna presentaron una nota en la Gobernación solicitando una reunión con el mandatario provincial Rogelio Frigerio.
En el escrito, los legisladores hicieron referencia a declaraciones previas del gobernador sobre la intervención de la Justicia en un tema de carácter internacional. En ese sentido, indicaron que la jurisdicción federal ya se expidió en sentido contrario a esa postura.
Según señalaron, el Ministerio Público Fiscal aceptó la competencia federal y el Juzgado Federal avanzó con medidas de prueba, por lo que sostuvieron que la intervención de ese fuero no se encuentra en discusión.
Medidas adoptadas en la causa
Entre las resoluciones mencionadas, destacaron un dictamen del 18 de marzo de 2026 en el que se definió que el proceso debe tramitar ante el Juzgado Federal local, y una resolución del 10 de abril en la que se dispuso avanzar con una acción preventiva de daños en materia ambiental.
En ese marco, se ordenó la realización de una pericial ambiental para analizar aspectos como el estado del agua y la dinámica del río. Además, se requirió información a la Comisión Administradora del Río Uruguay sobre la eventual comunicación del proyecto y la presentación de un estudio de impacto ambiental transfronterizo por parte de la empresa HIF Uruguay.
También se dispuso el envío de exhortos a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo y al Banco Central de ese país. Por último, los firmantes solicitaron una reunión de carácter político con el gobernador, al considerar que se trata de un caso de gravedad que requiere tratamiento institucional.