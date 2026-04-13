El Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso la cesantía de dos agentes del sistema público provincial, luego de dar por finalizados los respectivos sumarios administrativos, según consta en decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial.
Las medidas de cesantías alcanzan a la agente María Gabriela Martínez del hospital San José de la localidad homónima y al médico Eduardo Alejandro Alabart del hospital Masvernat de Concordia. En ambos casos, las sanciones fueron establecidas mediante decretos firmados en Paraná el pasado 18 de marzo.
De acuerdo con los textos oficiales, en ambos expedientes se resolvió la finalización de los sumarios administrativos iniciados previamente -en 2023 y 2022, respectivamente- y la aplicación de la sanción de cesantía, enmarcada en el artículo 46º inciso e) de la ley Nº 9892, que regula la carrera profesional asistencial sanitaria.
Conductas especificas
Los decretos no detallan en su articulado las conductas específicas que motivaron las sanciones, sino que remiten a los fundamentos expuestos en los considerandos de los sumarios administrativos, que no fueron difundidos en el texto publicado en el Boletín Oficial.
Las decisiones fueron firmadas por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendadas por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.
Ambos casos se inscriben en el marco de actuaciones administrativas que derivaron en sanciones disciplinarias dentro del sistema sanitario provincial, aunque no se informaron públicamente mayores precisiones sobre los hechos que originaron los sumarios.
Las cesantías implican la desvinculación definitiva de los agentes del empleo público provincial en el ámbito de la carrera profesional asistencial sanitaria.
El Entre Ríos.