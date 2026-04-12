Concepción del Uruguay: Madre pidió ayuda por su hijo armado y terminó detenida tras atacar a policías

Una mujer fue aprehendida luego de agredir a efectivos que intentaban detener a su hijo, quien la había amenazado con un arma blanca. El joven logró escapar durante el operativo desarrollado este domingo en Concepción del Uruguay.
Un violento episodio policial se registró durante la madrugada del domingo en el barrio 100 Viviendas, en Concepción del Uruguay, donde una mujer de 40 años terminó detenida tras agredir a efectivos que intentaban reducir a su hijo, quien previamente la había amenazado con un arma blanca.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:30, cuando la mujer se comunicó con la Comisaría Primera para solicitar ayuda urgente. Según su relato, su hijo de 25 años se encontraba en estado de alteración y la amenazaba con un arma blanca en el domicilio ubicado en Manzana 3.
Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al joven en la puerta de la vivienda con una “faca” de fabricación casera. Tras un momento de tensión, la mujer logró que el joven soltara el arma, lo que permitió el ingreso del personal policial para intentar contener la situación mediante el diálogo.
Escalada de violencia dentro de la vivienda
Sin embargo, una vez dentro del domicilio, el joven volvió a tomar un cuchillo de la cocina y retomó las amenazas contra los efectivos. Luego de varios minutos de negociación, los policías lograron reducirlo en un descuido, aunque durante el procedimiento el sujeto golpeó a un suboficial con una pava eléctrica antes de ser esposado.
Cuando los agentes intentaban trasladarlo hacia el móvil policial, la situación dio un giro inesperado. La madre del joven comenzó a agredir por la espalda al comisario a cargo del operativo e intentó impedir la detención de su hijo.
En medio del forcejeo, la mujer también atacó a una oficial, tomándola del cabello, lo que obligó a los uniformados a intervenir y proceder a su inmediata aprehensión.
Fuga del joven y actuación judicial
Aprovechando la confusión generada por el enfrentamiento, el joven logró liberarse y escapó corriendo hacia una zona de descampado cercana conocida como “El Curro”. A pesar de la persecución y del despliegue de otros móviles policiales, no pudo ser localizado.
Por disposición de la fiscal Lara Plescia, la mujer fue trasladada al hospital para su revisión médica, donde no se constataron lesiones, y posteriormente alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.
La detenida quedó imputada por el delito de resistencia a la autoridad, mientras continúa la búsqueda del joven involucrado en el episodio.