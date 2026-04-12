Proponen sacarle la Asignación Universal a menores que cometan delitos penales

El proyecto de ley fue presentado por el diputado nacional Francisco Morchio, de La Libertad Avanza Entre Ríos.

La iniciativa incorpora un artículo a la Ley 24.714 de Régimen de Asignaciones. En la actualidad, el monto a percibir por Asignación Universal por Hijo (AUH) ronda entre los $110.000 y los $142.000 para beneficiarios que residen en zonas australes.

En línea con la sanción de la Ley Penal Juvenil, el diputado nacional por Entre Ríos, Francisco Morchio, presentó un proyecto para modificar el Régimen de Asignaciones (24.714).

El texto del entrerriano propone suspender la AUH destinada a protección social de aquellos adolescentes que se encuentren con sentencia en delitos tipificados por el Código Penal con cumplimiento efectivo de prisión.

Es la primera vez que Morchio presenta una iniciativa con giro a Previsión y Seguridad Social.

El último dato brindado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estimó que hay 4.119.752 inscriptos (septiembre 2025) menores de 18 años que perciben el subsidio mensualmente cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico, informó el portal de noticias legislativas parlamentario.com.

El proyecto de modificación a la Ley 24.714 que propone Morchio, establece, también, que “la percepción se restablecerá al momento en que el menor haya cumplido con todas las medidas impuestas en el marco del Régimen Penal Juvenil, mediante resolución judicial que así lo disponga y no haya adquirido la mayoría de edad”, precisó el portal Parlamentario.

“Es necesario resaltar que en la legislación actual no se encuentra sancionada ninguna norma que prevea la posibilidad de suspender dicho beneficio cuando el menor de edad, responsable penalmente, haya cometido un delito tipificado por nuestro ordenamiento jurídico penal, en claro detrimento de la sociedad”, señaló Francisco Morchio, último en sumarse del bloque de La Libertad Avanza.

Asimismo, reiteró en los fundamentos que el objeto de esta iniciativa es “suspender el beneficio social de la AUH que perciben los progenitores de aquel menor de edad que haya trasgredido la ley penal, en claro detrimento de la paz social, hasta tanto haya dado efectivo cumplimiento de las medidas penales impuestas por el juez competente y no haya adquirido la mayoría de edad al momento del levantamiento”. APF