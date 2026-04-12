Federal A: Gimnasia perdió ante Independiente de Chivilcoy

Gimnasia perdió como local 1 a 0 ante Independiente de Chivilcoy por la fecha cuatro del Torneo Federal A.

El diez Retamozo clavó el tanto de la victoria para la visita en la primera parte. El ingreso de Agustín García le cambió la cara al equipo, estrelló un zurdazo en el travesaño.

La fecha completa continúa este domingo con estos partidos

Defensores de Belgrano vs Sportivo Belgrano

Douglas Haig vs El Linqueño

9 de Julio vs Escobar FC

Gimnasia (CH) vs Sportivo Las Parejas

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