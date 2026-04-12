domingo 12 abril 2026

Federal A: Gimnasia perdió ante Independiente de Chivilcoy

Gimnasia perdió como local 1 a 0 ante Independiente de Chivilcoy por la fecha cuatro del Torneo Federal A.

El diez Retamozo clavó el tanto de la victoria para la visita en la primera parte. El ingreso de Agustín García le cambió la cara al equipo, estrelló un zurdazo en el travesaño.

 

La fecha completa continúa este domingo con estos partidos

  • Defensores de Belgrano vs Sportivo Belgrano
  • Douglas Haig vs El Linqueño
  • 9 de Julio vs Escobar FC
  • Gimnasia (CH) vs Sportivo Las Parejas

03442

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991