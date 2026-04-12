Rebelión en las arroceras: cese de comercialización por tiempo indeterminado de arroz cáscara

En una decisión que marca un punto de inflexión para el sector, los productores arroceros han resuelto iniciar un cese de comercialización de arroz cáscara por tiempo indeterminado. La medida responde a la crítica situación que atraviesa la actividad, asfixiada por la incertidumbre en los costos operativos y una brecha de precios que coloca al grano argentino en una situación de desventaja extrema frente a sus competidores regionales.

La resolución, adoptada el pasado lunes, se mantendrá firme hasta que se produzcan cambios estructurales que permitan una relación lógica entre el costo del combustible y el valor del arroz. El objetivo de la medida de fuerza es lograr que el precio interno se equipare, como mínimo, a los valores que rigen en Uruguay, Brasil y Paraguay.

En diálogo con “Nuestro hombre de campo”, Enrique García, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de San Salvador, explicó la magnitud del retraso: “En la actualidad existe un desfasaje muy grande, porque estamos entre 50 y 60 dólares por debajo del valor del arroz con relación al resto de los países del Mercosur”, publicó el portal La Semana Entre Dos Ríos.

Ante este escenario, el sector advierte que no volverá a comercializar cáscara hasta que el precio del producto recupere competitividad y se logre una estabilidad que brinde previsibilidad a una campaña marcada por los altos costos de producción.

Alertas

Mientras los costos de producción suben, el precio del arroz cae. Una combinación peligrosa que pone en riesgo a cientos de familias entrerrianas.

-Precios a la baja: de los $310.000 que valía la tonelada en febrero, cayó a $240.000 actualmente. Menos que en noviembre pasado, pero con una inflación mucho más alta.

-El peso del combustible: el bombeo de agua y el transporte están asfixiando al productor. La relación insumo-producto es la más desfavorable de la historia reciente.

-Más que un cultivo: el arroz es el alma de San Salvador y la región. Si el arroz sufre, sufre el comercio, el transporte y la industria molinera.

Comparación arroz-gasoil

-Para comprar un litro de gasoil, antes (ciclos difíciles): se necesitan entre 5-6 kilos de arroz.

-Ahora (campaña 2025/2026) se necesitan más de 9 kilos de arroz.

Es decir, se necesita un 50% más de producción solo para cubrir costos.