Desde la academia y la ciencia dan cuenta de sus aportes al desarrollo de la cadena avícola entrerriana

Se concretó este lunes en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) la segunda edición del Seminario Internacional de Avicultura Alimentando a la Argentina y al Mundo.

Durante la apertura el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, sostuvo: «En un marco donde el consumo de carne aviar anual per cápita crece año tras año, acercándose cada vez más a la bovina, sumado esto a que Argentina ya es el mayor consumidor anual de huevos; nos enorgullece poder participar de la segunda edición del Seminario Internacional de Avicultura».

Las actividades continuarán este martes en la sede de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura de dicha localidad, con la realización de mesas de formación e intercambio a cargo de representantes de las firmas Grupo Motta, Las Camelias, Tecnovo y la entidad anfitriona. Asimismo, disertarán profesionales de UNER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, INTA y el Instituto de Estudios Sociales del Conicet.

«Siendo la articulación del trabajo entre el sector privado y el público una de las principales líneas de gobierno que nos inculcó el gobernador Rogelio Frigerio, celebro la participación de científicos e investigadores, que sin dudas aportarán otro valioso punto de vista al estudio de la avicultura», agregó el ministro.

Asimismo, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad, Gabriel Gentiletti, indicó: «Aprovecho la ocasión para reivindicar la capacidad de las ciencias sociales de poner en relevancia un sector como el avícola, con su rica tradición e historia; y articularlo con otras ramas de la ciencia no sólo en su organización, sino también en su capacidad científica y tecnológica. Desde la Universidad, venimos trabajando en todos los sectores productivos de la provincia, como por ejemplo en las Buenas Prácticas Lecheras o sumándonos de a poco al sector apícola».

Por su parte, el director regional de INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich: «Este seminario internacional es de suma importancia, ya que Entre Ríos posee el 57 por ciento de la producción avícola del país; y mediante esta iniciativa estamos elevando muchísimo la vara debido al nivel de excelencia de sus disertantes. Desde todas las agencias de extensión de INTA en la provincia aportamos nuevos trabajos de investigación, no sólo en pollos sino también en productos derivados».