Parroquias de nuestra zona: Advierten sobre persona que sin ser consagrado religioso ejerce la profesión

A las comunidades parroquiales de San Miguel Arcángel de Caseros, Nuestra Señora de los Dolores de San Justo y San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Primero de Mayo, y a los vecinos de esas localidades.
Deseo poner en conocimiento que el Sr. WALTER GUTIÉRREZ, que se hace llamar Walter de Santa Filomena, no ha realizado profesión religiosa en ningún instituto reconocido por la Iglesia Católica y, por tanto, no está autorizado a llevar un hábito que lo identifique como consagrado católico, como tampoco a ofrecer servicios religiosos (como bendiciones, responsos, oraciones por los enfermos, etc.) o a realizar algún ministerio en nombre de la misma.
La institución llamada Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia, donde el Sr. Gutiérrez dice haber realizado su consagración, no pertenece a la Iglesia Católica.
+ Héctor Luis Zordán m.ss.cc.
Obispo
San José de Gualeguaychú, 13 de abril de 2026.