Balearon a un joven y le tirotearon la casa mientras estaba internado en el hospital

La Policía detuvo esta tarde a un joven de 19 años del barrio Paraná XVI acusado de intentar matar a un muchacho de 23 años que se encuentra internado en el San Martín.

Un hecho de extrema violencia sacudió esta madrugada al barrio Paraná XVI de la capital entrerriana. Un joven de 23 años fue atacado a balazos en un intento de homicidio. Tras la agresión y mientras era trasladado al San Martín, desconocidos atacaron a tiros su viviendas.

El caso deja en claro la violencia reinante en los barrios de la ciudad. Según pudo conocer AHORA, Genaro Exequiel Quintana, de 23 años, recibió al menos dos disparos de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, pero se cree que se enmarcan en un ajuste de cuentas, informó Reporte 1007.

Quintana sufrió heridas en el pecho y en la zona del tórax, lo que motivó su inmediata derivación al Hospital San Martín. Allí fue asistido por el personal médico, que le practicó diversos estudios para evaluar la gravedad de las lesiones.

Fuentes indicaron que el joven permanecía estable, aunque bajo estricta observación, y no se descartaba la necesidad de una intervención quirúrgica. La situación generó preocupación debido a la violencia del ataque y las características del mismo.

Minutos después del ataque armado, la violencia continuó con un segundo hecho: la vivienda de Quintana, ubicada en la zona de calles La Cautiva y Ñandubay, fue blanco de múltiples disparos efectuados por personas desconocidas.

El ataque contra el domicilio generó alarma entre los vecinos del lugar, quienes manifestaron su preocupación ante la reiteración de episodios violentos en la zona durante la madrugada.

Tras los hechos, personal policial se hizo presente tanto en el lugar del ataque inicial como en la vivienda baleada, donde llevó adelante tareas de relevamiento de pruebas y recopilación de testimonios.

Tras los hechos, personal de la División Investigaciones ejecutó dos allanamientos en el barrio Paraná XVI y logró la detención de Iván Ángel García de 19 años.

Por orden de la fiscalía quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales acusado del delito de Tentativa de Homicidio. Ahora

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