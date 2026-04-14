Concepción del Uruguay: Acudieron por posible hecho delictivo y sorprendieron a sujeto violando medida restrictiva

Una intervención policial se registró esta mañana en la zona de calles Supremo Entrerriano y Lorenzo Sartorio, donde el personal del Comando Radioeléctrico debió intervenir ante un posible hecho delictivo y el quebrantamiento de una medida judicial de exclusión.

El operativo se activó alrededor de las 08:00 horas, luego de que una vecina de 50 años alertara a las autoridades sobre la presencia de tres individuos que trasladaban una garrafa al hombro en actitud sospechosa. Al llegar la patrulla, la mujer reconoció que uno de los sujetos era su hijo, de 30 años, quien se encontraba en compañía de otro hombre de 36 años.

Según se confirmó a Génesis24, tras la identificación de los sujetos, los efectivos confirmaron que el joven de 30 años cuenta con una restricción de acercamiento vigente y exclusión de hogar en relación a una causa de violencia familiar, medida que habría vulnerado al presentarse en las inmediaciones del domicilio de su progenitora.

Si bien se realizó una recorrida por la zona de calles Lorenzo Sartorio y Ugarteche para localizar el elemento mencionado por la denunciante, el rastrillaje arrojó resultados negativos en cuanto al hallazgo de la garrafa.

Se dio intervención inmediata a la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, quien ordenó el traslado de los dos hombres a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y verificación de antecedentes.

La magistratura interviniente dispuso que, una vez finalizados los trámites de rigor y la identificación, ambos recuperaran la libertad, quedando supeditados a la evolución de la causa judicial.

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