Autovía Artigas: Camión y camioneta protagonizaron una colisión

Este martes, alrededor de las 14 horas, se registró un incidente vial en el kilómetro 68 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de Gualeguaychú.

El hecho involucró a una camioneta Ford Maverick y un camión Mercedes-Benz que transportaba artículos de bazar.

Como consecuencia del impacto, el chofer del camión sufrió lesiones de carácter leve, mientras que el resto de los involucrados no presentó heridas, registrándose únicamente daños materiales.

Por el momento, las causas del incidente son materia de investigación.

En tanto, el tránsito en la zona se encuentra reducido debido a las tareas y actuaciones que se llevan adelante en el lugar.

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