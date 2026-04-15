Dpto. Uruguay: Apareció un reptil en cercanías de un hospital

En toda la zona se registran intensas precipitaciones que han generado preocupación por anegamientos y acumulación de agua. En la localidad de Las Moscas, al Norte del Departamento Uruguay, hasta las 11 de este miércoles se contabilizaban 124 milímetros de lluvia caída, y las condiciones no muestran mejoras significativas en el corto plazo.

Tal como había sido anticipado, los chaparrones se presentaron con gran intensidad en cortos períodos de tiempo. Según relató un vecino a un cronista de FM Riel, si bien las lluvias comenzaron hacia el final de la madrugada, la mayor parte del agua se precipitó después de las 9 de la mañana.

En distintos puntos de la región se observan importantes espejos de agua, producto del rápido acumulado de precipitaciones. La situación no es distinta en las inmediaciones del hospital “Coronel Pringles”, de Las Moscas, donde incluso se registró un episodio inusual.

Personal de maestranza del centro de salud se vio sorprendido por la presencia de un reptil, que —según indicaron— mostró una actitud agresiva, lo que generó temor entre los trabajadores, quienes finalmente decidieron darle muerte.

Mientras tanto, las lluvias continúan y se mantiene la preocupación en la comunidad ante la posibilidad de nuevos acumulados que agraven el escenario en las próximas horas.

Crédito: FM Riel

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