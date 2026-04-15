Temporal en Entre Ríos: Volcó un camión en Ruta 12

Si bien las causas del siniestro aún se encuentran en etapa de investigación, no se descarta que las intensas lluvias registradas en la región hayan influido en la pérdida de control del rodado por parte del conductor.
Un camión Mercedes-Benz con acoplado cubierto por lona terminó volcado sobre uno de sus laterales, quedando fuera de la calzada, en una zona de banquina con abundante vegetación. El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 531, en las inmediaciones de Alcaraz Sur.
Si bien las causas del siniestro aún se encuentran en etapa de investigación, no se descarta que las intensas lluvias registradas en la región hayan influido en la pérdida de control, teniendo en cuenta el estado resbaladizo de la ruta y la acumulación de agua en sectores bajos.
En la imagen se puede observar cómo el rodado quedó completamente recostado, evidenciando la magnitud del incidente. Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre personas lesionadas.
Lluvia torrencial en Alcaraz
En la localidad de Alcaraz se registran lluvias de gran intensidad durante las últimas horas, tal como lo había anticipado el pronóstico meteorológico.
Según los primeros datos, se acumulan alrededor de 150 milímetros de agua caída, una cifra significativa que ya comienza a generar complicaciones en distintos sectores, publicó FM Brisas Santa Elena.
Vecinos reportan calles anegadas, dificultades para circular y la necesidad de resguardarse en sus hogares ante la persistencia de las precipitaciones. Algunas familias se encuentran en situación de alerta debido al ingreso de agua en zonas bajas.
Se recomienda a la población extremar precauciones, evitar transitar por áreas comprometidas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones del clima.