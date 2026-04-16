Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que era buscado por la justicia de Santa Cruz

En el marco de los operativos de identificación de personas y prevención del delito que realiza la Jefatura Departamental Uruguay, personal policial logró la detención de un hombre de 29 años sobre quien pesaban dos pedidos de captura vigentes en el sur del país.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento tuvo lugar esta mañana, alrededor de las 09:00 horas. Al momento del control, los funcionarios notaron ciertas inconsistencias en el relato del hombre, lo que motivó una verificación más profunda mediante los sistemas informáticos de seguridad.

Al ingresar los datos en el sistema federal SIFCOP, se detectó que el sujeto, que actualmente reside en nuestra ciudad pero registra domicilio previo en la provincia de Santa Cruz, era buscado por dos juzgados distintos de aquella jurisdicción:

Causa por lesiones leves y amenazas: Solicitada por el Juzgado de Puerto Santa Cruz (mayo de 2022).

Causa por robo: Solicitada por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto San Julián (septiembre de 2025).

Ante la confirmación de la vigencia de ambos pedidos, se dio intervención a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) local. Las autoridades judiciales dispusieron la inmediata aprehensión del ciudadano, quien fue trasladado a la Sección Antecedentes para su identificación formal.

Finalmente, el detenido quedó alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, a la espera de los exhortos judiciales correspondientes para su traslado a la provincia requirente.

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