La provincia aplicó una multa millonaria por transporte ilegal de envases de fitosanitarios

La medida se originó tras dos operativos realizados en 2024 en la intersección de las rutas 11 y 174, donde personal de la Policía de Entre Ríos interceptó al infractor en dos oportunidades circulando con envases fitosanitarios en forma ilegal. En total, se detectaron más de 900 unidades ocultas en el vehículo.

La autoridad ambiental destacó la gravedad del hecho, al constatarse que el infractor intentó ocultar la carga para evadir los controles policiales y que los materiales eran transportados hacia destinos no autorizados. Según las actuaciones, el transporte se realizaba con fines comerciales y de lucro, sin ningún tipo de habilitación ambiental, ni protocolo de seguridad.

La resolución de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, obliga al infractor a abonar el monto en un plazo de 10 días. De este modo, la provincia reafirma su compromiso con la fiscalización territorial y apela a la responsabilidad de todos los actores de la cadena agroindustrial para utilizar exclusivamente los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados, asegurando así un ambiente sano para todos los entrerrianos.