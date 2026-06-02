Conexión Concepción del Uruguay-Gualeguaychú: Secuestran celulares y drogas tras un operativo

Hubo tres allanamientos en la zona este de Gualeguaychú por robos en la «Histórica», pero encontraron drogas.

Esta tarde, se realizaron allanamientos por robo para secuestrar dos motos Honda XR 150 y otra Wave y teléfonos celulares y microchips pertenecientes a los sospechosos.

Sin embargo, se secuestraron 110 gramos de sustancia de marihuana fraccionada en frascos y recortes, dos balanzas de precisión y una hidrolavadora denunciada el 9 de marzo de 2025, en Comisaría Sexta.

Los procedimientos se desarrollaron en tres domicilios en Bolivia y Clavarino, Patico Daneri y Clavarino, y La Rioja y Brasil, de Gualeguaychú.

Ante el hallazgo de la sustancia, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, junto con agentes del Comando Radioeléctrico, comisaria Tercera, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el Grupo Especial.

Fue por un exhorto judicial dispuesto por el Juzgado de Transición y Garantías N° 2 de Gualeguaychú, a cargo de Ignacio Telenta, y solicitado por el Juzgado de Garantías en turno de la ciudad de Concepción del Uruguay, a cargo de Alejandrina Herrero.