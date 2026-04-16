Alerta en escuelas entrerrianas por un reto viral: «Mañana tiroteo, no vengan»

En al menos tres escuelas entrerrianas surgió la amenaza. Hay establecimientos con custodia policial y se revisarán mochilas.

Una serie de mensajes con amenazas de tiroteos en al menos 15 escuelas del país llamaron la atención en las últimas horas y generaron preocupación. Lo sucedido tiene lugar a menos de un mes del caso del asesinato de un menor en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

Por el momento, se documentaron mensajes en colegios de Entre Ríos; Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a las instituciones.

Las nuevas amenazas llaman la atención y llevan a las autoridades a investigar si se trata de un conflicto real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales.

Según pudo constatar AHORA, el suceso se constató en tres escuelas de la Provincia: el Colegio Don Bosco de Paraná; el Colegio Nacional de Villaguay y en la Escuela Secundaria Comercio 2 “Miguel de Güemes” de Concordia.

En algunos casos, mediante contacto con el Consejo General de Educación -CGE- se han tomado medidas precautorias. La institución de la capital emitió un comunicado y advirtió que habrá presencial policial. Algo parecido sucederá en Concordia, donde este viernes se revisarán las mochilas al ingreso.

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