Cesó el alerta para Entre Ríos y tras las intensas lluvias se espera un alivio gradual

Conforme el sistema de baja presión se vaya alejando, mejorará notablemente el tiempo en las provincias del Litoral. El SMN determinó el cese del alerta para Entre Ríos.
Pronóstico. El paso del sistema de baja presión que acompaña una ciclogénesis generó intensas lluvias en Entre Ríos y la región, alcanzando registros acumulados que superaron ampliamente los 70 mm en pocas horas.
Para el jueves, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar paulatinamente, conforme el centro de baja presión se aleje hacia el Uruguay. Esto traerá una ligera disminución de las lluvias en Entre Ríos y el Litoral, con la probabilidad de chaparrones dispersos que se concentrarán en las primeras horas del día, especialmente en la costa este de Buenos Aires y en algunas áreas del AMBA.
Aunque la situación será más estable, aún se esperan lluvias aisladas que podrían prolongarse hasta la tarde del jueves. La temperatura, que se mantendrá cálida durante la jornada, oscilará entre los 18°C y 25°C en la provincia de Entre Ríos, lo que permitirá una mejora gradual en el ambiente.
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre el cese del alerta para la provincia, y se mantiene sólo para algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.
Mejora parcial y temperaturas agradables
Durante el sábado se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones. En cuanto a las marcas térmicas se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 26.
El domingo se presentará con nubosidad variable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados. Elonce