Prefectura incautó ropa de contrabando valuada en casi $50 millones en Concordia

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. Dos hombres fueron interceptados mientras cargaban bultos en embarcaciones con destino a Salto, en Uruguay.
Un operativo llevado adelante por Prefectura en Concordia permitió frustrar un intento de contrabando de ropa valuada en cerca de 50 millones de pesos, en un procedimiento realizado durante la mañana del martes en la zona ribereña.
El hecho se registró en inmediaciones del ex embarcadero El Ferrari, donde personal del área de Investigaciones de la fuerza realizaba tareas de patrullaje preventivo. Según se informó, en ese contexto detectaron movimientos sospechosos vinculados a la carga de bultos en embarcaciones menores.
De acuerdo a la información oficial, la mercadería tenía como destino la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos.
Detección y secuestro de la mercadería
Durante el procedimiento, Prefectura logró interceptar a dos hombres que se encontraban cargando los bultos en las embarcaciones. Tras su identificación, fueron aprehendidos en el lugar.
En paralelo, se procedió al secuestro de aproximadamente 1.900 prendas de vestir, además de las embarcaciones utilizadas, motores fuera de borda y otros elementos vinculados a la maniobra, según informó el Diario Río Uruguay.
Desde la fuerza indicaron que el valor total de la mercadería incautada ronda los 48 millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud de la operación detectada.
Intervención judicial
El procedimiento quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia, que interviene en la causa por infracción al Código Aduanero. La investigación buscará determinar el origen de la mercadería y posibles conexiones con otras maniobras similares.
Desde Prefectura señalaron que este tipo de operativos forma parte de los controles que se intensifican en zonas estratégicas, especialmente en pasos informales sobre el río Uruguay.
En ese sentido, destacaron la importancia del patrullaje preventivo para detectar este tipo de actividades ilegales. Recordaron que existen líneas habilitadas para denunciar este tipo de hechos, tanto a través de canales propios de la fuerza como mediante el Ministerio de Seguridad. (Elonce)