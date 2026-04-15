Turismo Carretera: 57 inscriptos para la carrera en Concepción del Uruguay

Con dos entrerrianos y un total de 57 pilotos inscriptos, se confirmó la lista de protagonistas para la cuarta fecha del TC en Concepción del Uruguay. Este martes, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio a conocer la nómina para este fin de semana en el autódromo de La Histórica.

Entre los corredores habrá dos representantes provinciales: el tres veces campeón del TC, el paranaense Mariano Werner y el local Nicolás Bonelli. En ambos casos competirán con sus respectivos Ford Mustang: El Zorro de Paraná para el Fadel Memo Corse, mientras que Nico lo hará para el equipo de los Hermanos Álvarez.

Cabe destacar que la Máxima viene de competir en el autódromo de Centenario, Neuquén, donde el triunfo quedó en manos del último campeón, Agustín Canapino.

Jonatan Castellano, que tripula un Dodge Challenger, es el puntero del campeonato con 103 puntos; lo siguen José Manuel Urcera, 2° con 84.5, y Facundo Chapur, que tiene 82 unidades.

Lista completa de inscriptos para la cuarta fecha:

Número Piloto Marca Equipo
1 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
3 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
4 Todino, Germán Ford (Mustang) LABORITO JR.
5 Agrelo, Marcelo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
6 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) DI MEGLIO MOTORSPORT
7 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
9 Olmedo, Jeremías Torino (Torino ACTC) CANNING MOTORSPORTS
11 Werner, Mariano Ford (Mustang) FADEL MEMO CORSE
14 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
15 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
27 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) SPATARO RACING
29 Craparo, Elio Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
32 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) CATALAN MAGNI MOTORSPORT
37 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) AZAR MOTORSPORT
51 Cotignola, Nicolás Toyota SPRINT RACING
53 Catalán Magni, Juan Tomás Toyota AZAR MOTORSPORT
57 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) JPG RACING
60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) LABORITO JR.
63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) HERMANOS ALVAREZ
68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) GIAVEDONI SPORT
77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
79 Chapur, Facundo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
81 Carabajal, Lucas Ford (Mustang) DTA RACING
83 Ardusso, Facundo Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
85 Risatti, Ricardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
86 Faín, Ignacio Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
87 Impiombato, Nicolás Torino (Torino ACTC) IMPIOMBATO MOTORSPORT
88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) SAVINO SPORT
95 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
101 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) GALARZA RACING
107 Martínez, Tobías Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
109 Moscardini, Nicolas Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
112 Valle, Lucas Chevrolet (Camaro) RV RACING
113 Lugon, Rodrigo Ford (Mustang) AYP COMPETICION
114 Ferrante, Gastón Ford (Mustang) DI MEGLIO MOTORSPORT
116 Candela, Kevin BMW BMW MOTORSPORT
117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) MV RACING
126 Ricciardi, Thomas Toyota RUS MED TEAM
133 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
141 Barrio, Jorge Toyota PRADECON RACING
147 Dianda, Marco Dodge (Challenger) GALARZA RACING
154 Ochoa, Joaquin Dodge (Challenger) SAP TEAM
157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) RUS MED TEAM
172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) UR RACING
193 Castro, Marcos Torino (Torino ACTC) DBG MOTORSPORT
197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) ALIFRACO SPORT
231 Urcera, José Manuel Toyota MAQUIN PARTS
256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS
