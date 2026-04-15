Anticipan que las lluvias podrían superar hasta en un 40% los valores promedio en Entre Ríos

La ciudad más afectada hasta el momento fue La Paz, donde se registraron alrededor de 125 milímetros de lluvia, superando ampliamente los valores habituales, confirmó Defensa Civil.
Desde Defensa Civil de Entre Ríos advirtieron que las lluvias continuarán durante toda la jornada y podrían extenderse hasta la madrugada del jueves, en un contexto de inestabilidad climática que afecta a gran parte del territorio provincial.
El director del organismo, Oscar Díaz Bertozzi, explicó que la situación responde a «un sistema de baja presión que genera el ingreso de aire húmedo y provoca precipitaciones persistentes en la región».
Según indicó, la ciudad más afectada hasta el momento fue La Paz, donde se registraron alrededor de 125 milímetros de lluvia, superando ampliamente los valores habituales. También se reportaron fuertes precipitaciones en Alcaraz, donde se registraron anegamientos que demandaron la intervención del Municipio, Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos.
En el caso de Paraná, si bien no se registraron consecuencias graves a nivel general, se informó la caída de un árboles en zonas próximas al arroyo Colorado, donde trabaja Defensa Civil y equipos municipales.
Alerta y recomendaciones
El fenómeno meteorológico evolucionó de una alerta amarilla a una alerta naranja que abarca a todo el territorio provincial, lo que implica mayor intensidad y persistencia de las precipitaciones.
«Cuando las precipitaciones son prolongadas y de baja intensidad, el agua penetra más en el suelo y termina afectando las capas del terreno, que se vuelven más inestables», señaló Díaz Bertozzi. En ese sentido, advirtió que esto incrementa el riesgo en zonas vulnerables: «En lugares propensos a desmoronamientos o pérdida de tierra, hay mayores probabilidades de que se produzcan derrumbes». A diferencia de esto, indicó que las lluvias intensas y breves «generan escurrimiento superficial y tienen otro tipo de consecuencia”.
En este marco, desde Defensa Civil recomendaron evitar salir de los domicilios si no es necesario, mantener limpios los desagües y extremar precauciones al circular, especialmente en rutas, debido al riesgo de aquaplaning.
Pronóstico para los próximos días
De acuerdo a los informes oficiales, las condiciones comenzarían a mejorar hacia el fin de semana, aunque se prevé un otoño con mayor frecuencia de lluvias durante los meses de abril a junio. Incluso, se anticipan nuevas precipitaciones para los próximos días.
“Actualmente se registra la influencia del fenómeno de El Niño que, aunque se presenta de manera moderada, podría generar un incremento en las precipitaciones», informó el funcionario provincial. Y anticipó: «Se estima que en algunas zonas las lluvias podrían superar hasta en un 40% los valores promedio».
Finalmente, Díaz Bertozzi insistió en la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones para prevenir incidentes ante el desarrollo de este tipo de fenómenos climáticos. (Elonce)