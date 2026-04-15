Activaron protocolo institucional por posible alumno armado en una escuela entrerriana

Las autoridades iniciaron entrevistas con alumnos y padres y elevarán un informe al CGE y Minoridad. La Policía tomó intervención inmediata.

En la Escuela Arturo Jauretche, ubicada en calle San Martín y Carbó de la capital entrerriana, se desplegó un operativo preventivo tras la denuncia de una estudiante que advirtió sobre la presencia de un alumno armado dentro del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales a AHORA, la situación se originó cuando una alumna manifestó que otra compañera le comentó que un estudiante habría ingresado al instituto con un arma, fotografiándose en el baño de varones y luego entregándola a otro alumno para encubrirlo. La denunciante no pudo aportar la identidad del supuesto portador.

Ante el aviso, el agente de Policía que está en la esquina del colegio brindó colaboración en el lugar. La rectora del colegio, profesora a cargo, indicó que tomó conocimiento del hecho por lo que inició entrevistas con los alumnos involucrados, acompañados por sus padres, antes de dar intervención a organismos externos.

Actualmente, la institución se encuentra aplicando el protocolo interno de seguridad escolar y se prevé elevar un informe al Consejo General de Educación (CGE) y a la División Minoridad para su evaluación.

Las autoridades remarcaron que, hasta el momento, no se ha confirmado la existencia del arma, pero se mantiene la investigación en curso para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Este es el segundo hecho que se conoce esta semana, ya que hay una situación de amenaza investigada en Federación. Y es el cuarto episodio investigado que involucra a un establecimiento educativo, ya que la semana pasada hubo dos intervenciones en escuelas de la ciudad de La Paz. Ahora

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