La radio: Subestimada por muchos, superior a todos

El medio que muchos subestiman es, en realidad, el que supera a todos. No es un tema de datos, porque todas las estadísticas apuntan en la misma dirección; es un tema de narrativa. La radio no tiene un problema de vigencia, sino de percepción.

Se le ha puesto una sábana encima, como si estuviera en sus últimos momentos. Pero sigue con los ojos abiertos: Viva, presente y escuchando. Lejos de desaparecer, ha evolucionado. Hoy no se limita al AM/FM; es streaming, aplicaciones, audio en smartphones, bocinas inteligentes y autos conectados. La radio ya es digital desde hace tiempo.

Y aun así, su alcance sigue siendo imbatible. Según Nielsen, llega al 93% de los adultos cada mes en Estados Unidos, posicionándose como el medio con mayor penetración. Sin embargo, existe una desconexión: Muchos profesionales del marketing la consideran poco eficaz, pese a que ofrece uno de los retornos de inversión más altos, superando a plataformas digitales, televisión y otros formatos.

La clave está en algo que otros medios no logran replicar: La conexión local. La radio no solo alcanza audiencias, las conmueve. Las voces al aire no son algoritmos; son personas con credibilidad, cercanía y comunidad. Esa relación convierte un mensaje comercial en una recomendación confiable.

Mientras otros medios persiguen impresiones, la radio construye confianza. Y en un entorno saturado de contenido, eso marca la diferencia. No es solo cuántos escuchan, sino cuántos creen.

La radio no está resistiendo su final, está liderando desde otro ángulo. Entonces, si los números la respaldan y la audiencia sigue ahí, ¿Por qué seguimos insistiendo en contar su historia como si ya hubiera terminado?

Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio.