miércoles 15 abril 2026

Quini 6: un apostador ganó más de $2.300 millones en el Tradicional y otros 12 más de $24.000.000 en el Siempre Sale

Se registró un ganador con todos los aciertos en una de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $5.500.000.000. Detalles y números sorteados.

Hubo un ganador en uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.600 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 24-09-35-07-06-04. Un apostador acertó todos los números se llevó $2.336.425.276,50. El ganador es de Casilda, en la provincia de Santa Fe.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-34-01-35-41-05. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 38-27-37-30-35-26. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.942.774.470.

En el Siempre Sale hubo 12 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43-44-10-42-00-19. Cobrarán cada uno $24.070.749,75. Uno es de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 560 ganadores y cada uno percibirá $276.785,71Elonce

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