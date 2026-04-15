Ruta 18: una camioneta despistó tras pasar por charco en la calzada

Un accidente vial en Ruta 18 se registró a la altura del kilómetro 108, en jurisdicción de Raíces Oeste, donde una camioneta despistó tras perder el control en medio de condiciones adversas.

El hecho involucró a una Toyota Hilux perteneciente a la empresa “El Hinojo”, conducida por un joven de 26 años que circulaba de oeste a este, indicó elonce.

Según informó, al pisar un espejo de agua perdió el control del rodado y terminó en la zanja central. No sufrió lesiones y se dio aviso a personal de auxilio.