Concepción del Uruguay: Operativo en conjunto para prevención del delito y lucha contra el narcotráfico

En una acción coordinada para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el tráfico de sustancias ilícitas, se desplegó este viernes un exhaustivo operativo de control y prevención en el principal acceso a «La Histórica», el mismo estuvo encabezado por el Jefe del Escuadrón N°6 de Gendarmería Nacional David Gustavo Hapke y el Jefe de Policía de la Departamental Uruguay Crio. Mayor Esteban Allegrini.

La medida, enmarcada en las políticas de prevención del delito y la Ley de Narcomenudeo, contó con la participación estratégica de distintas unidades de la Jefatura Departamental Uruguay, trabajando en conjunto con fuerzas federales. Del dispositivo formaron parte División Investigaciones, Comisaría Cuarta, División Drogas Peligrosas: quienes operaron con el apoyo del Guía y el Can detector de narcóticos, pieza clave para la inspección de vehículos y transportes de carga. Y personal de Gendarmería Nacional: a través de efectivos del Escuadrón N° 6, sumando su capacidad operativa para el control jurisdiccional y el apoyo en la seguridad.

Según se confirmó a Génesis24, el operativo se centró en el marco de las acciones que lleva adelante de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y la Cooperación Institucional de las FFSS y FFPP, para la búsqueda de evadidos de la Justicia, la identificación de personas, verificación de documentación vehicular y la inspección de baúles y encomiendas, como también la prevención de delitos rurales (abigeato). El despliegue de los canes detectores permitió una búsqueda minuciosa de sustancias prohibidas en los rodados que ingresaban y egresaban de la localidad.

Desde la Jefatura Departamental destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y la Gendarmería Nacional, subrayando que estas acciones no solo apuntan a la detección de estupefacientes, sino también a la prevención de delitos comunes y la identificación de personas con pedidos de captura vigentes.

Este tipo de dispositivos continuarán realizándose de manera aleatoria y sorpresiva en diferentes puntos estratégicos, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la protección de la comunidad y la lucha contra el narcotráfico.

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