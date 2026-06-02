Lauritto recibió al secretario general del Sindicato de Molineros por trabajadores de Tres Arroyos

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió este martes por la mañana al secretario general del Sindicato de Molineros, Fernando Daglio, quien expuso la delicada situación que atraviesan los trabajadores de los molinos pertenecientes al Grupo Granja Tres Arroyos en la ciudad.

Durante el encuentro, Daglio informó que actualmente son 78 los trabajadores afectados por las dificultades que atraviesa la empresa. La situación involucra al Molino Súper y al Molino Pienso, ambos integrados al Grupo Granja Tres Arroyos.

Según explicó el dirigente sindical, el Molino Súper se encuentra prácticamente paralizado debido a la falta de materia prima para continuar con la producción. Aunque la planta no está cerrada y los trabajadores permanecen en sus puestos, actualmente sólo se realizan tareas de mantenimiento.

Por su parte, el Molino Pienso mantiene una actividad mínima, trabajando con el cereal necesario para finalizar algunas crianzas que aún conserva la empresa. Sin embargo, una vez concluida esa producción, el futuro de la planta resulta incierto.

Además, señaló que los trabajadores enfrentan crecientes dificultades debido a los atrasos salariales. “Cada vez más se atrasaron los pagos y la paciencia de los trabajadores ya no da para más”, expresó. Asimismo, indicó que los contactos con la empresa se limitan a mandos medios y que no han logrado mantener diálogo con quienes toman las decisiones dentro de la firma.

Finalmente, destacó el difícil momento que atraviesan las familias afectadas por la incertidumbre laboral y económica. Explicó que los trabajadores deben reorganizar permanentemente sus gastos en función de pagos parciales o demorados, mientras recurren al apoyo de familiares para afrontar las necesidades cotidianas.

El encuentro permitió poner en conocimiento de las autoridades municipales la realidad que viven los trabajadores de la granja y molineros de la ciudad; y la preocupación existente ante la falta de definiciones sobre el futuro de las plantas y las fuentes laborales.

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