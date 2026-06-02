Diputados fortalece su política de capacitación en el ámbito parlamentario

La jornada, dictada por el área de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se denominó “Consumo Digitales. Conocer para prevenir”. Con esta actividad se buscó visibilizar los desafíos que plantea el uso de las nuevas tecnologías y sus consecuencias en la vida cotidiana y en la salud de los usuarios. La propuesta formativa estuvo destinada a empleados de la Cámara.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a través de la Dirección de Capacitación Permanente, propició una nueva instancia de formación vinculada al uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la salud física y emocional de las personas. Este martes 2 se realizó la primera jornada del taller destinada al personal legislativo, que se denominó “Consumos Digitales. Conocer para prevenir”, una actividad que busca brindar herramientas para reconocer y prevenir las distintas formas de consumo problemático vinculadas a las plataformas digitales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó el evento, que además contó con la presencia de la secretaria parlamentaria, Julia Garioni y del prosecretario, Lucas Ullúa; el subsecretario de Administración, Marcos Oroño; los diputados Lénico Aranda, Carolina Streitenberger, Noelia Taborda, Susana Pérez y Débora Todoni; y la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Clarisa Sack.

Hein, al hacer uso de la palabra, agradeció el aporte de los capacitadores y del personal parlamentario. Además señaló que el propósito de la Cámara es sostener “una línea de trabajo y de conducción. La idea es dejar un legado que sirva, sobre todo en la formación y en una temática muy difícil como ésta. Es tan actual que en breve se presentará un proyecto sobre ludopatía. No podemos estar ausentes porque somos el nexo con la sociedad. Es una Cámara abierta y que debe trabajar los temas actuales”.

El taller estuvo a cargo del abogado, especialista en el abordaje integral de adicciones y director de Prevención y Control de Adicciones, Pablo Cymbalista, quien además es autor del libro “Hablemos de adicciones. Porque todos podemos ser parte de la prevención”, una obra declarada de Interés por la Cámara de Diputados provincial.

El experto presentó el conversatorio en diferentes segmentos temáticos, tales como consumos digitales, lógicas de consumo y de cuidado, impacto en la salud de los usuarios, riesgos del uso de plataformas virtuales y las señales de alerta, entre otros aspectos.

De este modo, la Cámara busca proponer y acercar conocimientos que permitan comprender los desafíos que atraviesan las diferentes generaciones en su vínculo con las tecnologías y fortalecer una cultura institucional atenta a estas nuevas realidades.

El espacio de formación tendrá su segunda jornada este miércoles 3 en el recinto de la Cámara

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