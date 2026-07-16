Quini 6: tres apostadores se llevaron más de $114 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este jueves. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.800 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este jueves. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.800 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 42-22-30-37-25-19. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.480.780.248.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 34-21-01-16-05-33. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.766.668.050
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 04-34-39-31-18-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.438.984.742.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 34-31-37-21-42-03. Hubo tres ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $114.102.540. Dos son oriundos de Capital Federal y otro de Córdoba.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 457 ganadores y cada uno percibirá $437.636,76. Elonce