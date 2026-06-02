Ingreso del Drake Well al Puerto de Concepción del Uruguay

Este lunes 1° de junio ingresó al puerto de Concepción del Uruguay el ultramarino Drake Well de 170 metros de eslora.

Llega proveniente del puerto de Dakar, en Senegal, tiene bandera de Panamá, y cargará 18.000 toneladas de troncos de pino de la empresa Urcel Argentina con destino a la India.

Su próxima escala es el puerto de Ibicuy, en el sur entrerriano, donde completará sus bodegas para zarpar, finalmente, rumbo al puerto de Kandla, en oeste de India.

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