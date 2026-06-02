Concepción del Uruguay: Secuestran moto denunciada como robada tras aviso de un recolector de residuos

Una motocicleta que había sido robada el día anterior fue recuperada con éxito por la Policía durante los primeros minutos de este martes, luego de que un trabajador del servicio de recolección de residuos alertara sobre su presencia en estado de abandono.

Según se confirmó a Génesis24, el hallazgo se registró alrededor de las 00:25 horas en las inmediaciones de calles Alberdi y 33 del Oeste. En el lugar, personal de la Comisaría Cuarta constató que se encontraba estacionada una motocicleta Mondial de color negra.

Ante la sospecha de un origen ilícito, los uniformados chequearon por sistema el rodado informando un pedido de secuestro vigente con fecha del lunes 1 de junio, a raíz de una denuncia por hurto.

El motovehículo fue formalmente secuestrado por las autoridades policiales para iniciar las diligencias pertinentes y proceder a la posterior entrega a su legítimo dueño.

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