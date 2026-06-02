Internaron a una adolescente entrerriana y se investigan si fue abusada sexualmente

La víctima tiene 16 años y el caso se denunció ante la Justicia en la localidad de Federación. «Está conmocionada y con una crisis de nervios», afirmaron.
Una adolescente de la localidad de Federación fue internada en el hospital «San José» de esa ciudad; y la Justicia investiga si fue abusada sexualmente.
Según se informó la denunciante tiene 16 años. “Está conmocionada y con una crisis de nervios”, indicaron.
De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la adolescente ingresó al hospital el sábado por la mañana. La denuncia se realizó ante la Fiscalía y hubo un procedimiento en un domicilio.
Datos reservados
Por tratarse de un caso de índole privada y de una menor, los datos se manejan con reserva y precaución a los fines de no revictimizar a la persona denunciante. Ahora