Tiempo en Entre Ríos: anticipan un sábado caluroso y con neblinas

Para mañana no se pronostican lluvias pero sí neblinas durante las primeras horas del día. Las temperaturas serán similares a las de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el fin de semana comenzará con neblinas en la provincia. En esa línea, se anuncian algunas nubes y temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y 27 grados.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada algo nubalada con neblinas por la madrugada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un sábado algo nublado y con neblinas.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialmente nublado. (Ahora)

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