Dpto. Uruguay: Personal policial de la Comisaría de Sauce intensifica el acercamiento con las instituciones locales

En el marco de las políticas de prevención y cercanía impulsadas por la Jefatura Departamental Uruguay, la Comisaría de Sauce llevó adelante una serie de encuentros estratégicos con referentes de diversas entidades públicas de la localidad.

Según se confirmó a Génesis24, la jornada consistió en visitas personalizadas a establecimientos educativos, centros de salud y otras dependencias públicas. El objetivo principal de estos encuentros fue realizar un relevamiento de las medidas de seguridad vigentes en cada edificio y, fundamentalmente, afianzar los canales de comunicación directa entre las autoridades civiles y la fuerza de seguridad.

Este tipo de acciones busca optimizar la capacidad de respuesta policial y garantizar que cada institución cuente con el respaldo necesario para desarrollar sus tareas en un entorno seguro.

Un punto destacado de la recorrida fue el contacto con las escuelas, donde se puso especial énfasis en la protección de los entornos escolares. Durante las visitas, se vivió un momento sumamente enriquecedor cuando los alumnos interactuaron con los efectivos policiales. Los niños participaron de manera entretenida y con mucha atención, realizando preguntas y compartiendo un momento de cercanía con los uniformados. Este tipo de interacción es de gran valor para la educación temprana, ya que permite que los menores reconozcan al policía como una figura de confianza y protección, derribando barreras y fortaleciendo la formación ciudadana desde la infancia.

Estas actividades forman parte del plan de seguridad integral que coordina el Jefe Departamental, Comisario Mayor Esteban Allegrini, quien promueve una policía presente y proactiva en cada rincón del departamento.

Al finalizar las visitas, el Comisario Inspector Luis Martín, Jefe de la Comisaría de Sauce y responsable de las diligencias, reafirmó el compromiso de la fuerza con las instituciones educativas y de salud.

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