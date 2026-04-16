Vendió un auto, lo vio en un supermercado y se lo llevó porque no le habrían terminado de pagar

El hecho ocurrió en un estacionamiento comercial. El vehículo fue localizado horas después y el hombre que lo tenía aseguró que decidió retirarlo por una deuda pendiente.
Un confuso episodio vinculado a la tenencia de un auto se registró este miércoles al mediodía en Concordia, cuando un hombre denunció la sustracción de su vehículo en el estacionamiento de un supermercado.
El hecho ocurrió alrededor de las 12 en el playón de un comercio ubicado en la intersección de Paula Albarracín y Presidente Illia. Personal de la Comisaría Octava intervino tras el llamado y se dirigió al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.
Según manifestó el denunciante, había dejado su Renault 12 estacionado y, al regresar, advirtió que el rodado ya no se encontraba en el lugar.
Qué mostraron las cámaras
A partir de la denuncia por la desaparición del auto, los efectivos analizaron las cámaras de seguridad del supermercado, donde se observó el momento en que el vehículo era retirado del estacionamiento.
Con esos datos, se inició un rastrillaje por toda la ciudad de Concordia y esto permitió ubicar el rodado en calle 2 de Abril al 2040, según informó Concordia Policiales.
El vehículo fue hallado en poder de un hombre de 65 años, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación de quien lo había retirado.
La versión del hombre
Al ser consultado, el hombre explicó que el auto había sido vendido previamente al denunciante, pero que la operación no se había completado.
Según su versión, el comprador habría dejado de abonar el monto acordado, lo que motivó su decisión de retirarlo.
En ese contexto, relató que al ver el vehículo estacionado y con la llave colocada, decidió llevárselo hasta su domicilio.
Ante esta situación, se dio intervención al fiscal José Arias, quien dispuso el secuestro del auto y la recepción de las denuncias de ambas partes. (Elonce)