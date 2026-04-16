Estudio: Sólo el 24 % de los consumidores presta atención a publicidad streamin

Se publicaron los hallazgos de un nuevo estudio de All About Cookies, compañía que entrevistó a 1,000 estadounidenses con la finalidad de conocer cómo es el impacto publicitario vía streaming. A continuación te compartimos algunos de los puntos más importantes encontrados:

Sólo el 24 % de los espectadores afirmó prestar atención a los anuncios pautados en plataformas Streaming.

La mayoría de los consumidores dijeron ignorar la publicidad en estas plataformas, realizando otras actividades o desconectándose durante las pausas comerciales.

El 52 % de los encuestados dijo que ha pensado en cerrar sus cuentas o cancelar sus suscripciones debido a la presencia de publicidad.

A pesar del crecimiento de los modelos con publicidad, muchos consumidores prefieren pagar para evitarlos.

En Netflix, particularmente, el 52 % de los usuarios opta por planes sin anuncios, siendo la única plataforma donde predomina esta preferencia.

67% de los usuarios prefiere un solo anuncio largo antes del contenido, en lugar de múltiples interrupciones durante la reproducción.

Las plataformas de streaming han incrementado el uso de publicidad como estrategia para ofrecer planes más económicos y mejorar su rentabilidad.

El consumidor promedio está suscrito a más de tres servicios de streaming, con un gasto mensual aproximado de 48 dólares.

El estudio concluye que, aunque la publicidad puede atraer a usuarios sensibles al precio, también representa un riesgo para la satisfacción y retención de suscriptores.