Un entrerriano ganó más de 24 millones de pesos en el Siempre Sale del Quini 6

Un apostador entrerriano acertó los números del Siempre Sale del Quini 6 y ganó más de 24 millones de pesos. Según se pudo saber, la boleta se jugó en la ciudad de Victoria.
El sorteo Nº 3365 del Quini 6 que se sorteó este miércoles por la noche, dejó apostadores más que contentos, salieron grandes pozos y la alegría también toco suelo entrerriano, ya que un afortunado ganó $ 24.070.749,75 en la modalidad Siempre Sale.
Desde el IAFAS confirmaron que la jugada se realizó en la agencia Agencia Nº 774, de la ciudad de Victoria. En las Siete Colinas, el Quini 6 tiene un largo historial de ganadores. En el mes de marzo, un apostador acertó los seis números del sorteo Tradicional y se llevó un premio de $390.000.000. La boleta se jugó en la Agencia N° 919 ubicada en la intersección de calles Irigoyen y 3 de Febrero. Se supo que el premio ya fue cobrado.
Los otros ganadores del sorteo del miércoles
En el Tradicional salieron el 24-09-35-07-06-04. Un apostador acertó todos los números se llevó $2.336.425.276,50. El ganador es de Casilda, en la provincia de Santa Fe.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-34-01-35-41-05. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 38-27-37-30-35-26. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.942.774.470.
En el Siempre Sale hubo 12 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43-44-10-42-00-19. Cobrarán cada uno $24.070.749,75.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 560 ganadores y cada uno percibirá $276.785,71.
Pozos estimados para el próximo sorteo
El próximo sorteo será el domingo 19 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe y ofrece los siguientes pozos estimados:
Tradicional Primer Sorteo: $795.000.000
La Segunda: $850.000.000
Revancha: $2.450.000.000
Siempre Sale: $355.000.000
Extra: $150.000.000
Elonce