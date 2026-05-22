Concepción del Uruguay: Detienen a ciudadanos marroquíes que ingresaron ilegalmente al país y disponen su expulsión

Un serio desorden en la Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay desencadenó un importante procedimiento interagencial que culminó con la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, la Justicia Federal y Gendarmería Nacional, derivando en la expulsión de dos hombres de nacionalidad marroquí que se encontraban de forma ilegal en la República Argentina.

EL INCIDENTE INICIAL

Según se confirmó a Génesis24, el hecho comenzó el pasado miércoles alrededor de las 20:30 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico debió intervenir en la terminal local. Allí, el encargado del complejo denunció que dos sujetos extranjeros estaban provocando disturbios e intentando agredir físicamente al personal municipal.

Ante la negativa de retirarse y la persistencia de su conducta hostil, los uniformados debieron utilizar la fuerza mínima indispensable para reducirlos. Los hombres fueron identificados mediante sus pasaportes como dos jóvenes de nacionalidad marroquí, de 27 y 28 años de edad, quienes quedaron inicialmente alojados en la Alcaidía de la Comisaría Primera por infracción al artículo 43° de la Ley Provincial de Contravenciones (N° 3815).

ALERTA MIGRATORIA E INGRESO ILEGAL

Tras la detención, las autoridades policiales cruzaron datos con la Subdelegada de la Dirección Nacional de Migraciones en Entre Ríos, la Dra. Mariana Coral Fabre. Desde el organismo se confirmó una novedad de gravedad: ninguno de los dos masculinos registraba un ingreso legal a la República Argentina. Además, ya pesaba sobre ellos una alerta previa de «actitud migratoria» en el paso fronterizo de Santo Tomé (Corrientes). Entre sus pertenencias, se halló documentación que acreditaba una residencia precaria en Brasil.

Ante este escenario, la Policía entrerriana mantuvo contacto con el Juzgado Federal local, a cargo del Dr. Lucas Claret. Desde el estrado federal se determinó que, al no configurarse estrictamente un delito penal de esa órbita, no correspondía dictar la retención judicial, quedando el caso bajo la esfera de las normativas de Migraciones. En paralelo, Gendarmería Nacional dio intervención a Interpol para solicitar antecedentes internacionales vía Embajada de Marruecos.

EXPULSIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO POR 5 AÑOS

Finalmente, este jueves a las 18:00 horas, tras cumplir los plazos contravencionales y recibir el correspondiente examen médico legal, se dispuso la libertad de los ciudadanos en sede policial, pero con su inmediata retención migratoria.

Por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, se ordenó su reconducción fuera del territorio nacional y la prohibición formal de reingreso a la Argentina por el término de 5 años.

Para hacer efectiva la medida de expulsión, una comisión del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional, a cargo de un Alférez de la fuerza y con el apoyo de dos unidades móviles, procedió al traslado custodiado de ambos extranjeros desde la Comisaría Primera de nuestra ciudad con destino al Centro de Frontera de Paso de los Libres – Uruguayana, donde se efectivizará su salida definitiva del país.

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