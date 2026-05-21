Una mujer fue asesinada en Entre Ríos tras una pelea entre familiares

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Milagrosa Norte, de la ciudad entrerriana de La Paz. Según informó la Policía, dos mujeres ingresaron a una vivienda y se produjo una agresión con arma blanca. Una de las involucradas sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a Paraná, donde llegó sin signos vitales.