El puerto evalúa la propuesta de inversión para la zona de la Vieja Aduana y el Muelle de Alto Nivel

El EAPCU completó la primera etapa del llamado abierto para la renovación del sector norte del puerto histórico que comprende el edificio de la Vieja Aduana, el Muelle de Alto Nivel y la plazoleta Mariano López, y actualmente avanza en su evaluación.

La presentación del proyecto denominado “Marinas del Uruguay”, impulsado por la firma Comercio Sustentable SRL, se realiza en el marco de la convocatoria abierta dispuesta por Resolución N° 018/25 del Consejo de Administración—orientada al desarrollo y explotación del sector norte del predio portuario.

La propuesta plantea la recuperación y puesta en valor de este sector del puerto como polo turístico, recreativo y náutico de referencia regional, articulando la Vieja Aduana, el Puente Paseo y el Muelle N° 1 como un conjunto funcional integrado. El proyecto contempla actividades gastronómicas, culturales, deportivas y náuticas en un espacio abierto y accesible a la ciudadanía.

El Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), Marcos Di Giuseppe señaló que “la Comisión Evaluadora analizó la presentación y reconoció el interés institucional de la propuesta. Se valoraron positivamente la visión integral del conjunto patrimonial, el carácter público y accesible del espacio proyectado, la diversidad del programa funcional y la declarada disposición del proponente a articularse con otros actores, tanto públicos como privados. Sin embargo, la Comisión identifico aspectos que requieren mayor desarrollo y precisión”, remarcó.

Los ejes de reformulación solicitados son: la definición detallada de las etapas del proyecto con alcances y obras comprometidas para cada una; un plan de inversiones con hitos verificables y metas técnico-financieras; el desarrollo del modelo de sustentabilidad económica, ambiental y social; y la incorporación de mecanismos de adaptación ante variaciones del contexto operativo y ambiental del puerto. En consecuencia, se notificó formalmente a la empresa proponente la necesidad de readecuar la propuesta conforme a los lineamientos del dictamen evaluador.

El EAPCU subrayó que la reformulación deberá preservar en todos los casos el carácter abierto y accesible al público del predio, y la combinación equilibrada de actividades turísticas, gastronómicas y culturales que constituye el espíritu de la convocatoria.

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