Conflicto entre dos familias antagónicas derivó en allanamientos, secuestro de cocaína y un detenido

El personal de la Comisaría Séptima concretó este martes 19 de mayo un total de cinco allanamientos en el marco de una causa iniciada tras un nuevo conflicto entre dos familias antagónicas de la zona oeste de Concordia, los Cáceres y los Pelayo. Según la investigación llevada adelante por el jefe de la dependencia, comisario David Ortiz, integrantes de la familia Cáceres denunciaron que durante la madrugada del sábado 16 de mayo fueron amenazados con un arma de fuego por miembros de la familia Pelayo, mientras circulaban en una motocicleta 110 de color rojo.

A raíz de la denuncia y de las tareas investigativas realizadas por el personal policial, la Fiscalía solicitó una serie de allanamientos que fueron concretados en distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron la motocicleta Gilera Smash 110 roja con la que presuntamente se movilizaban los acusados.

Asimismo, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Boulevard Yuquerí y Souza Reilly, la policía secuestró dos teléfonos celulares, 50 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 13,7 gramos, siete envoltorios de marihuana con un peso de 0,6 gramos, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y 8.000 pesos en efectivo.

Ante los elementos hallados, el fiscal Martín Núñez dispuso la aprehensión de un joven de 18 años por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Concordia Policiales

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