Tres apostadores se repartieron más de $4.100 millones en el Quini 6: uno en Entre Ríos

El Quini 6 de este miércoles repartió varios millones tras los aciertos en los pozos Tradicionales y La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
Tres apostadores acertaron dos de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 18-08-32-22-10-07. Hubo un afortunado que acertó todos los números y se llevó $2.449.126.789,20. Es de la provincia de Córdoba, en la localidad de Río Cuarto.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-13-22-07-09-45. Hubo dos afortunados que se repartirán $857.840.041,80. Uno es de Concordia y otro de Rafaela. El entrerriano lo jugó en la agencia 000981-000, en la calle Diamante 1718.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-36-16-45-25-42. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.098.635.249.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 13-23-37-26-42-04. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $10.576.476,10. Dos son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1304 ganadores y cada uno percibirá $118.865,03. Elonce.