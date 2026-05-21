Dos jóvenes fueron detenidos por efectuar disparos hacia una vivienda

El dueño de la propiedad denunció el ataque sufrido durante la madrugada e identificó a los autores, que fueron detenidos. Ocurrió en Gualeguaychú.

Personal de Comisaría Tercera llevó adelante este miércoles, alrededor de las 13:00 horas, un procedimiento de allanamiento, registro domiciliario, requisa personal y detención, en el marco de una causa caratulada “Abuso de Armas”.

La intervención se originó a raíz de una denuncia radicada por un joven de 24 años, que cerca de las 1 de la madrugada, reconoció a dos hombres que efectuaron disparos con arma de fuego hacia su domicilio.

Se dio intervención al Juzgado de Garantías N° 2, desde donde se libraron las correspondientes órdenes judiciales.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en Cervantes y República Oriental, arrojando resultado positivo, procediéndose a la detención de los involucrados, de 22 y 28 años.

Asimismo, se concretó un segundo allanamiento en una finca ubicada en Rosario y Jaime Nevares, domicilio habitado por el masculino de 28 años. En el lugar se notificó a una mujer de 37 años, obteniéndose resultado negativo.

Desde la fuerza policial se informó que continúa pendiente el secuestro de una moto Honda XR o rodado de similares características.

Finalizadas las diligencias, los detenidos fueron trasladados a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

Participaron del operativo el personal de Comisaria Tercera a cargo del segundo jefe de Comisaría, de Comisaría Cuarta y del Grupo Especial, quienes llevaron adelante ambas irrupciones, bajo la supervisión del segundo jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública.